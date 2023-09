Nissan senkt in Deutschland die Preise für den Ariya. Das Elektromodell ist ab sofort ab 43.490 Euro erhältlich. In der Basisversion wird das Crossover-Coupé damit 4.000 Euro günstiger, in Kombination mit dem Evolve Pack und der großen 87-kWh-Batterie (jetzt ab 56.490 Euro) sogar um bis zu 7.000 Euro. In Deutschland ist der Ariya in vier Leistungsstufen mit Front- und Allradantrieb und in zwei Batteriegrößen ...

