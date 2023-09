Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4757/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/40 geht es um den Triple Witching Day, man sieht schon zu Mittag hohe Volumina, bei Lenzing gibt es eine Sondersituation als Hintergrund (Warnung, aber m.E. immer noch gut). Weiters in den News: Strabag, Pierer Mobility, S Immo, Verbund, EVN, UBM, AMAG, Research zu Andritz, Flughafen, Immofinanz und S Immo. Bei letzteren beiden fällt was auf. - Zertifikate Plausch: https://www.audio-cd.at/page/podcast/4756/- Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: ...

