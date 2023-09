Gute Nachrichten für den generellen Anleihen-Handel - der Online-Broker Trade Republic bietet als erster europäischer Broker seinen Kunden von nun an das Investieren in Staats- und Unternehmensanleihen ab 1 Euro an. Ab sofort können Kunden von Trade Republic täglich in 500 liquide Staats- und Unternehmensanleihen investieren und sich so langfristig hohe Zinsen über Anleihen sichern. Ebenfalls äußerst erfreulich kann die Katjes International GmbH & Co. KG ihre neue Anleihe 2023/28 (ISIN: NO0012888769) in dieser Woche (KW 37) vollständig - und sogar mit Erhöhung - in einem Gesamtvolumen von 115 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren. Der finale Zinskupon der im Nordic Bond-Format strukturierten Anleihe wurde dabei auf 6,75% p.a. festgelegt. Katjes International wird mit den Anleihemitteln die ausstehende Anleihe 2019/24 vorzeitig am 12. November 2023 zurückzahlen. Weiterhin in der Zeichnungs- und Umtauschphase befindet sich die neue Anleihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...