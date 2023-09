Wien (www.anleihencheck.de) - Als nächste große Notenbank ist die FED an der Reihe, die vor einer Frage steht: "Anheben oder nicht anheben?", so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Ausgangslage sei jedoch eine andere. Die US-Inflation habe mehr Anzeichen einer (bestätigten) Disinflation gezeigt, und der Leitzins liege auf einem höheren Niveau. Andererseits sei die Wirtschaftsdynamik in den USA stärker als im Euroraum. Dennoch dürfte sich die FED dieses Mal für konstante Leitzinsen entscheiden und ihren datenabhängigen Ansatz betonen. Die Leitzinsen würden weit im restriktiven Bereich gesehen, und die Inflationsdynamik habe sich deutlich abgeschwächt. ...

