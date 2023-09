Paris (www.anleihencheck.de) - Es war ein Paukenschlag, mit dem wohl nur die kühnsten Devisenexperten gerechnet hatten - und ein Bärendienst für den Zloty (PLN), so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertfikate weekly".Die polnische Notenbank habe ihren Leitzins Mitte vergangener Woche um 0,75 Prozentpunkte auf 6 Prozent gesenkt. Analysten hätten lediglich eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf dem Schirm gehabt. Mit der ersten Zinssenkung seit Beginn des Erhöhungszyklus um 665 Basispunkte im Oktober 2021 habe Notenbankchef Adam Glapinski deutlich gemacht, dass die Zeit hoher Zinsen bei unserem östlichen Nachbarn endgültig vorbei sei. Dies erstaune, da die Währungshüter davon ausgehen würden, dass die Inflationsrate frühestens Ende 2025 zurück in das Zielband von 2,5 Prozent (+/-1 Prozentpunkt) fallen werde. Im August habe sie mit 10,1 Prozent deutlich tiefer gelegen als zu Jahresbeginn (19 Prozent). ...

