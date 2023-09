Frankfurt (ots) -



"Es ist passiert und natürlich ist es in Thüringen passiert. Die CDU hat die Brandmauer eingerissen, die sie nach eigenen Angaben zur AfD aufgebaut hat. Gehen Sie weiter, hier ist nichts passiert - das will uns die CDU Glauben machen und möglichst schnell wieder zur Tagesordnung übergehen. Weil die Diskussion darüber ja nur der AfD nutzt. Aber wir sind doch längst über den Punkt hinaus, an dem es helfen würde, die AfD zu ignorieren. Sie ist ein politisches Phänomen, das in Deutschland nicht mehr verschwinden wird. Im Gegenteil, die Partei wird immer mehr zum Normalfall - und die CDU hat nun auch einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet."



