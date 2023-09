Auf die tags zuvor deutlichen Gewinne an den US-Börsen sind heute Verluste gefolgt. Erneut fielen die Konjunkturdaten überwiegend stark aus, was das Risiko einer weiteren Zinsanhebung durch die US-Notenbank erhöhen könnte. Die Daten werden derzeit wegen der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am kommenden Mittwoch besonders beachtet.Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,33 Prozent auf 34.792,38 Punkte nach und steuert damit auf ein Wochenplus von 0,6 Prozent zu. Der marktbreite S&P ...

