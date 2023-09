Xetra-Gold: Stagflationsszenario treibt den Goldpreis nach oben!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: 4GLD



Rückblick: Gold gilt seit Jahrhunderten als Wertspeicher und Krisenwährung. Sparer versuchen mit dem Edelmetall ihr Vermögen vor Krieg und Inflation zu schützen. Auch wenn andere Anlagen rentabler wären, raten Experten dazu, einen Teil des Vermögens in Gold anzulegen. 5 bis 10 Prozent Gold im Portfolio wird dabei als sinnvolle Beimischung betrachtet. Nach einer Seitwärtsphase zieht der Xetra Gold ETC wieder an.

Meinung: Die EZB hat am Donnerstag die Leitzinsen im Euroraum erneut erhöht. Zudem wurde die Wachstumsprognose gesenkt, die Inflationserwartungen erhöht. Eine Stagflation in Europa wird mittlerweile als sehr wahrscheinlich angenommen. In einem solchen Umfeld hat sich der Goldpreis in der Vergangenheit stark entwickelt. Um von einem weiteren Preis-Anstieg des Edelmetalls zu profitieren, kann man sich in Xetra-Gold engagieren.

Chart vom 15.09 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 57.87 EUR



Setup: Bei Kursen über 58.00 Euro könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Einstieg unterhalb der 200-Tagelinie vornehmen.

Meine Meinung zu Xetra-Gold ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in 4GLD



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.