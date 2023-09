Welzow (ots) -Während draußen auf dem großzügigen Freigelände der Leistungsschau FIREmobil eine Vorführung die nächste ablöst, sitzen interessierte Besucher in einem benachbarten Flugzeughangar und lassen sich beim begleitenden Symposium über weitere Inhalte zum Thema Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung informieren. Über alle drei Veranstaltungstage hinweg findet dort ein jeweils ganztägiges Programm zu verschiedenen Einzelthemen statt. Das Fach-Symposium wird in Kooperation mit dem Deutschen Feuerwehrverband (DFV) durch die Defensio Ignis GmbH veranstaltet wird. Der DFV ist ideeller Partner der FIREmobil im brandenburgischen Welzow.Von den Möglich- und Fähigkeiten eines Flughelfersystems erfahren die Zuhörer so ebenso wie zur Löschmittelauswahl anhand von ökologischen Bewertungskriterien. Auch Erfahrungsberichte bereits stattgefundener Lagen, teils aus dem Ausland, werden von routinierten Einsatzkräften vorgestellt. Sie geben wertvolle Tipps und teilen ihr erworbenes Fachwissen. Die Mehrzahl der Vorträge dreht sich um Brände in der Vegetation. Einige besondere Feuerwehr-Einsatzbereiche wie Elektromobilität und Munitionsverdachtsflächen runden den Themenkreis ab. Besonderes Angebot für Kurzentschlossene: Die kurzfristige Teilnahme am Samstag, 16. September, ist vor Ort buchbar.Vorführungen: Hautnah dabei bei idealen VoraussetzungenUnaufhörlich ist derweil Bewegung auf dem Außengelände; der Verkehrslandeplatz Welzow bietet hierfür die idealen Voraussetzungen. Die etwa 80 Aussteller fahren alles Erdenkliche auf, um das Publikum mit Vorführungen zu begeistern. Seltene Löschtechnik, neue Fahrzeuge oder aber auch Bewährtes finden ihren Einsatz in einer der zahlreichen, sich aneinanderreihenden Einsatzübungen. Hautnah dabei sind die Gäste beim extra entfachten Waldbrand, eindrucksvoll zeigen Spezialkräfte den Einsatz von speziellem handgeführtem Waldbrandgerät oder die Selbsterfahrung beim Geländefahren mit schweren Fahrzeugen wird ermöglicht - alle können auf der Leistungsschau ihren ganz persönlichen Schwerpunkt setzen."Besonders stolz macht mich die Anwesenheit des großen Löschflugzeugs der Marke Canadair aus Kroatien, das die dortige Luftwaffe betreibt. Die Liveübertragung der Wasserbetankung am nahen Sedlitzer See sowie als Höhepunkt der Löschmittelabwurf hier auf dem Vorführungsgelände waren mehr als beeindruckend!", freut sich DFV-Präsident Karl-Heinz Banse. Er begrüßte Spitzenvertreter der Feuerwehrverbände aus Österreich, Kroatien, Polen, Slowenien, Tschechien und Nordmazedonien, die der Deutsche Feuerwehrverband zu einem fachlichen Erfahrungsaustausch eingeladen hatten. Bei einem ersten gemeinsamen Rundgang ließen sich die Verbands-Führungskräfte beraten und informieren, erlebten die ein oder andere Vorführung oder übten sich im Selbstversuch. FIREmobil und Fach-Symposium bieten eben gemeinsam "Lernen für die Praxis - Löschen in der Praxis".Informationen zur Veranstaltung, Infos zu Tickets sowie Programm des Fach-Symposiums: https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/firemobil/. Bilder werden unter https://www.feuerwehrverband.de/presse/bilder/ zur Verfügung gestellt.(Matthias Oestreicher, DFV-Presseteam)Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia Oestreicheroestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5604296