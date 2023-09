DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

US-Industrieproduktion im August gestiegen

Die Industrie in den USA hat im August ihre Produktion hochgefahren. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,2 Prozent prognostiziert. Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich auf 79,7 Prozent von 79,5 im Vormonat. Hier waren Ökonomen von 79,3 Prozent ausgegangen.

New Yorker Konjunkturindex schafft Sprung in positiven Bereich

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im September stärker als erwartet gestiegen und hat den Sprung in die positive Zone geschafft. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 1,9 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf minus 10,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei minus 19,0 gelegen.

US-Importpreise steigen im August um 0,5 Prozent

Die US-Importpreise sind im August deutlich gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent, nach einem Plus von 0,1 Prozent im Juli. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen waren im Konsens von einem Anstieg um 0,3 Prozent ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

Stimmung der US-Verbraucher im September eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 67,7. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 69,2 erwartet. Bei der Umfrage Ende August lag er bei 69,5. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 66,3 (Vormonat: 65,5), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 69,8 (75,7) angegeben.

Industriestrompreis könnte aus KTF finanziert werden - Bericht

Im Zwist um einen Industriestrompreis hat die Bundesregierung nach einem Zeitungsbericht einen Weg gefunden, eine zentrale Hürde aus dem Weg zu räumen. Bundeskanzleramt und Bundeswirtschaftsministerium seien bereit, einen subventionierten Strompreis aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) zu finanzieren, berichtete das Handelsblatt. Mehrere Regierungsmitglieder hätten dies bestätigt. Das Wirtschaftsministerium wollte den Bericht nicht kommentieren.

Union schlägt Scholz Pakt für Wachstum vor

Nach der Deutschlandpakt-Offerte von SPD-Kanzler Olaf Scholz drehen die Abgeordneten von CDU und CSU den Spieß um: Sie wollen laut dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel in der kommenden Woche einen Antrag in den Bundestag einbringen, in dem sie Scholz und seiner Koalition Vorschläge für einen Wachstumspakt machen. "Deutschland hat keine schlechte Wirtschaft, sondern eine schlechte Wirtschaftspolitik", sagte Unions-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU). "Mit unserem Maßnahmenkatalog wollen wir Deutschland aus der Rezession führen und zugleich die Menschen schnell sowie spürbar entlasten."

Bahn und Bund bringen Infrastruktur-Investitionsprogramm auf den Weg

Die Bundesregierung und die Deutsche Bahn haben ein Infrastruktur-Investitionsprogramm auf den Weg gebracht. Laut Deutscher Bahn ist es das "seit der Bahnreform 1994 größte und umfassendste Infrastrukturprogramm für das Schienennetz und die Bahnhöfe". Laut Mitteilung hat die Bundesregierung zugesagt, dafür notwendige zusätzliche Mittel in Höhe von bis zu 45 Milliarden Euro bereitzustellen.

Gotthard-Straßentunnel öffnet nach Riss in Decke wieder

Der wegen eines Risses in der Tunneldecke gesperrte Gotthard-Straßentunnel kann ab Freitagabend wieder befahren werden. Um 20.00 Uhr werde der Tunnel wieder geöffnet, teilte das Bundesamt für Strassen in Bern mit. Aus Sicherheitsgründen gelte im betroffenen Abschnitt zunächst eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Einzelhandelsumsatz Juli +0,7% gg Vm; +2,4% gg Vj

