Ionic Rare Earths startet über die Recyclingtochter Ionic Technologies eine Kooperation mit Ford und LCM - und erhält Geld von der britischen Regierung. Taseko Mines vermeldet die Genehmigung für das Florence-Kupferprojekt in Arizona. Glencore kann auf Schadenersatz für die Verstaatlichung des metallurgischen Komplexes Vinto und der Mine Colquiri in Bolivien hoffen - vielleicht. First ...

Den vollständigen Artikel lesen ...