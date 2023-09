The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.09.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.09.2023

ISIN Name

CA52886L1031 LEXAGENE HLDGS

CA68622H1073 ORIGIN THERAP.HLDGS INC.

CA89624B1040 TRILLION ENERGY INTERNAT.

CA9866411080 YORK HARBOUR METALS

DE000A0JKHG0 GWB IMMOBILIEN INH. O.N.

DE0006614712 SOLAR-FABRIK AG O.N.

FR0011471135 PHAXIAM THERAPEUT. EO-,10

FR001400GUN7 PHARNEXT EO -,0002

KYG5223X1007 KAIXIN AUTO HLD.DL-,00005

LU0012050729 SISF-EUR.SUS.VALUE ADISQF

LU0062647861 SISF-EUR.SUS.VALUE BDISQF

LU0106236267 SISF-EUR.SUS.VALUE A ACC.

SE0000722365 VIVESTO AB SK-,10

US87407Q2075 TAKUNA ART NEW DL -,001

