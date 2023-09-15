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WKN: A2PH3M | ISIN: KYG5223X1007 | Ticker-Symbol: K64
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KAIXIN AUTO HOLDINGS Chart 1 Jahr
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KAIXIN AUTO HOLDINGS 5-Tage-Chart
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GWB IMMOBILIEN
GWB IMMOBILIEN AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GWB IMMOBILIEN AG0,001-33,33 %
KAIXIN AUTO HOLDINGS0,195+7,14 %
LEXAGENE HOLDINGS INC0,0790,00 %
PHARNEXT0,0000,00 %
PHAXIAM THERAPEUTICS SA0,4100,00 %
SAFE SUPPLY STREAMING CO LTD0,0160,00 %
SOLAR-FABRIK AG0,015-21,05 %
TAKUNG ART CO LTD0,1660,00 %
TRILLION ENERGY INTERNATIONAL INC0,161-13,01 %
VIVESTO AB0,020+5,38 %
YORK HARBOUR METALS INC0,0880,00 %
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