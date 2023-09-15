The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.09.2023.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.09.2023
.
ISIN Name
CA52886L1031 LEXAGENE HLDGS
CA68622H1073 ORIGIN THERAP.HLDGS INC.
CA89624B1040 TRILLION ENERGY INTERNAT.
CA9866411080 YORK HARBOUR METALS
DE000A0JKHG0 GWB IMMOBILIEN INH. O.N.
DE0006614712 SOLAR-FABRIK AG O.N.
FR0011471135 PHAXIAM THERAPEUT. EO-,10
FR001400GUN7 PHARNEXT EO -,0002
KYG5223X1007 KAIXIN AUTO HLD.DL-,00005
LU0012050729 SISF-EUR.SUS.VALUE ADISQF
LU0062647861 SISF-EUR.SUS.VALUE BDISQF
LU0106236267 SISF-EUR.SUS.VALUE A ACC.
SE0000722365 VIVESTO AB SK-,10
US87407Q2075 TAKUNA ART NEW DL -,001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.09.2023
.
ISIN Name
CA52886L1031 LEXAGENE HLDGS
CA68622H1073 ORIGIN THERAP.HLDGS INC.
CA89624B1040 TRILLION ENERGY INTERNAT.
CA9866411080 YORK HARBOUR METALS
DE000A0JKHG0 GWB IMMOBILIEN INH. O.N.
DE0006614712 SOLAR-FABRIK AG O.N.
FR0011471135 PHAXIAM THERAPEUT. EO-,10
FR001400GUN7 PHARNEXT EO -,0002
KYG5223X1007 KAIXIN AUTO HLD.DL-,00005
LU0012050729 SISF-EUR.SUS.VALUE ADISQF
LU0062647861 SISF-EUR.SUS.VALUE BDISQF
LU0106236267 SISF-EUR.SUS.VALUE A ACC.
SE0000722365 VIVESTO AB SK-,10
US87407Q2075 TAKUNA ART NEW DL -,001