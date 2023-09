Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. ARM, Adobe, Tesla und Netflix)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

Arm Tesla NVIDIA Carvana C3.ai Apple Adobe Netflix AMC Entertainment Advanced Micro Devices

Arm-Aktie steigt nach IPO weiter an

Das britische Halbleiterunternehmen Arm hat am ersten Handelstag nach dem erfolgreichen Börsengang aufgrund der starken Nachfrage nach seinen Aktien um 25 % zugelegt und wird heute leicht niedrigergehandelt.Derweil ist die Bewertung von Arm von 54,5 Mrd. $ beim Börsengang heute zwischenzeitlich auf rund 61 Mrd. $ gestiegen ist. Der positive Start weckt die Hoffnung, dass der Markt für Börsengänge nach einer zweijährigen Durststrecke wiederbelebt wird, da andere Unternehmen wie Instacart, Klaviyo und Birkenstock ebenfalls Börsengänge vorbereiten und viele weitere in der Pipeline sind. Vor allem Instacart scheint dadurch zuversichtlicher geworden zu sein, denn Berichten zufolge hat das Unternehmen seine Preisspanne für den Börsengang von 26 bis 28 US-Dollar auf 28 bis 30 US-Dollar angehoben, was dem E-Commerce-Riesen eine Bewertung von rund 10 Milliarden US-Dollar einbringen könnte.Diese Bewertung bedeutet jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Arm auf der Grundlage seiner Gewinne im letzten Geschäftsjahr auf das 123-fache gestiegen ist - mehr als das Vierfache des Durchschnitts im technologielastigen Nasdaq 100!Insbesondere das japanische Unternehmen Softbank, das Arm auch nach der Börsennotierung mit einem Anteil von rund 90 % kontrolliert, konnte trotz der hohen Bewertung von Arm keinen Boden gutmachen.

Hohe Erwartungen lassen Adobe-Aktie trotz Rekordumsatz fallen

Die Adobe-Aktie fällt um 4,4 %, obwohl sie im letzten Quartal einen Rekordumsatz erzielte und die Erwartungen übertraf. Der Ausblick des Unternehmens ist nicht beeindruckend, und die Anleger sind möglicherweise enttäuscht, dass die künstliche Intelligenz noch keinen größeren Rückenwind bietet.Der Software-Riese ist seit Anfang 2023 um fast 64 % gestiegen und gehört damit zu den besten Performern im Nasdaq 100, was die Erwartungen im Vorfeld des Updates hoch ansetzte. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 4,89 Mrd. USD und erreichte damit ein neues Rekordhoch. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg um 20 % auf 4,09 USD und lag damit über den von Analysten prognostizierten 4,86 Mrd. USD Umsatz und 3,98 USD Gewinn.Adobe sagte, dass das Unternehmen für das vierte Quartal einen Umsatz von 4,98 bis 5,03 Milliarden Dollar anstrebt, was der Prognose von 5,00 Milliarden Dollar entsprach, aber möglicherweise für die Investoren enttäuschend ist, die auf höhere Ziele gehofft hatten, dank des Zustroms von Arbeit durch KI.

Adobe sagte, dass es "eine neue Ära der KI-gestützten Kreativität auf der ganzen Welt entfacht". Auch die Analysten zeigten sich optimistischer, was die KI und die im November in Kraft tretenden Preiserhöhungen angeht, die das Umsatzwachstum von Adobe in Zukunft beschleunigen können. Morgan Stanley bezeichnete die Aussichten im Bereich der generativen KI als "beeindruckend", während RBC Adobe dafür lobte, dass das Unternehmen ein Gleichgewicht zwischen neuen KI-Möglichkeiten und der Steigerung der Margen und des profitablen Wachstums gefunden hat. Mehrere Analysten wiesen auch darauf hin, dass der Ausblick des Unternehmens konservativ sein könnte, was zeigt, dass einige glauben, dass das Unternehmen im vierten Quartal einen weiteren Gewinn erzielen könnte.Unter den Brokern, die heute Morgen ihr Kursziel anhoben, waren Goldman Sachs auf 625 $, Piper Sandler auf 640 $, Barclays auf 640 $ und BofA Global Research auf 660 $.

Tesla-Aktie erreicht 2-Monats-Hoch

Die Tesla-Aktien notieren 0,9 % niedriger, während sie heute auf dem höchsten Stand seit fast zwei Monaten eröffnetn, nachdem der Elektrofahrzeughersteller in dieser Woche durch seine KI-Aussichten neuen Schwung erhalten hat.Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, den größten Wochengewinn seit drei Monaten zu verbuchen! Der nächste große Test könnte bei ca. 285 $ stattfinden, womit die Aktie die fallende Trendlinie testen würde, die sich bis zu den Allzeithochs vom November 2021 zurückverfolgen lässt! Auf der Unterseite könnte sich bei 258 $ eine gewisse Unterstützung herausbilden, da der gleitende 20-Tage-Durchschnitt und das 61,8 %-Retracement bei diesem Preis zusammenlaufen, der auch mit der Obergrenze übereinstimmt, die die Kursgewinne der Aktie Anfang September begrenzte.Die Aktie hat im Zusammenhang mit den KI-Aussichten und den Möglichkeiten, die sich aus der selbstfahrenden Technologie ergeben könnten, neuen Auftrieb erhalten, was den Aktienkurs nach oben getrieben und die Kluft vergrößert hat, während die Gewinnschätzungen weiter sinken, da Tesla die Rentabilität dem Volumen opfert.

Netflix-Aktie verzeichnet schlechteste Woche seit 11 Monaten

Die Netflix-Aktie verliert weitere 0,8 % und fällt auf ein Monatstief. Der Streaming-Riese ist auf dem besten Weg, den größten Wochenverlust seit Oktober 2022 zu erleiden!Der Ausverkauf, bei dem die Aktie seit dem Schlusskurs der letzten Woche ca. 10 % gefallen ist, ist auf Bedenken hinsichtlich der Rentabilität zurückzuführen. Chief Financial Officer Spencer Neumann sprach diese Woche auf einer Konferenz der Bank of America, als er wiederholte, dass die Umsätze im dritten Quartal "flach bis leicht rückläufig" sein werden und dass die operativen Margen zwischen 18% und 20% liegen werden, was hinter den von der Wall Street erwarteten 22% zurückbleibt.Das Hauptproblem ist die Höhe der Einnahmen, die Netflix mit jedem Nutzer erzielt. Das Abonnentenwachstum wird zum Beispiel in Asien angeführt, aber dort werden auch die geringsten Einnahmen pro Nutzer erzielt. Hinzu kommt, dass einige Nutzer immer noch auf billigere Abonnements ausweichen, da Netflix weiterhin gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern vorgeht, während das neue werbefinanzierte Angebot immer noch keinen nennenswerten finanziellen Gewinn abwirft.

