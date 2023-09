Auszeichnungen für herausragende Ingenieure und innovative Ansätze in diesem Bereich

- Nominierungen bis 5. Oktober 2023 möglich

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Digital Engineering sowie F&E, gab heute die Verleihung der zweiten jährlichen Digital Engineering Awards bekannt. Die Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Information Services Group (ISG), einem weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiebereich, und dem Wirtschaftsnachrichtensender CNBC TV-18 in Indien.

Mit den Digital Engineering Awards werden Pioniere aus Wirtschaft und Technologie ausgezeichnet, die durch transformative Ideen und Nutzung der digitalen Technik eine intelligentere und nachhaltigere Welt schaffen.

Unternehmen und ihre Dienstleister sind aufgerufen, bis zum 5. Oktober Nominierungen einzureichen. Die Gewinner werden am 6. Dezember im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Dallas, Texas, USA, bekannt gegeben. Die Gewinner des Unternehmenspreises, die von einer weltweiten Jury aus Branchenexperten, darunter auch Vertreter der ISG, ausgewählt werden, werden in neun Kategorien ausgezeichnet fünf Team- und vier Einzelpreise:

Engineering the Change Team Awards

Digitale Transformation des Jahres

Wichtigste Nachhaltigkeitsinitiative

Programm des Jahres für digitale Technik

Technikprodukt des Jahres

Wertrealisierung

Engineering at Heart Individual Awards

Herausragender Digitalingenieur

Digitalingenieur des Jahres

Ingenieurin des Jahres

Innovator des Jahres

Die erste Gala zu den Digital Engineering Awards fand letztes Jahr in Jersey City, N.J., USA, statt. 120 Nominierte, darunter mehr als 70 branchenführende globale Unternehmen, nahmen daran teil. Zu den Gewinnern, sowohl einzelne Ingenieure als auch Teams, gehörten Vertreter von Airbus, American Honda Motor Co. und Honda Marine, Chevron, ExxonMobil, GE Healthcare, Intel Corporation, Microsoft, Rolls-Royce und Qualcomm Technologies.

Diesen Anlass kommentierte Amit Chadha, CEO und Managing Director bei L&T Technology Services, wie folgt:"Wir sind sehr stolz auf den großen Erfolg der ersten Digital Engineering Awards, mit denen bahnbrechende Innovationen in einem breiten Spektrum von Technologien aus den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Industrieprodukte, Telekommunikation, Anlagenbau und medizinische Geräte ausgezeichnet wurden. Wir halten an unserem unerschütterlichen Engagement in der technischen Forschung und Entwicklung fest, um eine Zukunft zu gestalten, die durch technische Meisterleistungen ermöglicht wird. Wir wollen unsere Bemühungen verstärken, um außergewöhnliche Innovationen und Führungsqualitäten ins Rampenlicht zu rücken, die den Wandel hin zu einer nachhaltigen, digital gestützten Zukunft vorantreiben

"Digital Engineering ist das Gewebe, das alle Facetten der digitalen Welt miteinander verbindet und zukünftige Innovationen ermöglicht", so Michael P. Connors, Chairman und CEO von ISG. "Nach dem großen Erfolg der ersten Digital Engineering Awards freuen wir uns, erneut mit L&T Technology Services und CNBC-TV18 zusammenzuarbeiten, um die herausragende Arbeit von Einzelpersonen und Teams zu würdigen, deren bahnbrechende Innovationen die digitale Landschaft in den kommenden Jahren prägen werden

"Die Digital Engineering Awards spielen eine Schlüsselrolle bei der Würdigung der neuen digitalen Lösungen, die das immense Wachstum im ER&D-Sektor vorantreiben. Unsere Rolle als Medienpartner von L&T Technology Services deckt sich perfekt mit dem langjährigen Ziel unserer Marken CNBC-TV18 und Moneycontrol, das Publikum über Innovationen und Entwicklungen in der Welt der Technologie und der Wirtschaft zu informieren", erklärte S. Shivakumar, President von News18 Studios.

Über die Digital Engineering Awards

Die Digital Engineering Awards bringen Branchenführer zusammen, um herausragende Leistungen im Bereich Forschung und Entwicklung zu würdigen und globale Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre transformativen Ideen zu verwirklichen. Die Awards wurden von L&T Technology Services in Zusammenarbeit mit ISG und mit CNBC-TV18 als Medienpartner ins Leben gerufen. Weitere Informationen zu den Awards finden Sie auf dieser Website (www.digitalengineeringawards.com), oder kontaktieren Sie uns unter info@digitalengineeringawards.com

Über Network18

Network18 Media Investments Limited ist ein großes indisches Medienkonglomerat im Besitz von Reliance Industries. Das Unternehmen betreibt eine breite Palette von Kanälen, die Nachrichten, Unterhaltung und digitale Inhalte umfassen. Zu seinem Portfolio gehören CNBC-TV18, CNBC-AWAAZ, CNBC-Bajar, CNN-NEWS18, News18 India und News18 Regionalnachrichtenkanäle in verschiedenen Sprachen und Märkten.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. Das 2006 gegründete Unternehmen ISG mit Sitz in Stamford (Connecticut/USA) beschäftigt über 1.600 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienstleistungen entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien. Wir beschäftigen über 21.400 Mitarbeitende, die auf 20 Designzentren, 28 Verkaufsbüros und 90 Innovationslabors in aller Welt verteilt sind (Stand: 30. Juni 2023). Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.LTTS.com/

