Wochenausblick: Schlusssprint zum Wochenplus. Fed-Entscheidung im Blickpunkt.

Die zurückliegende Woche war wechselhaft. Mit dem Sprint zum Wochenschluss gelang dem DAX® allerdings noch ein Wochenplus von rund einem Prozent. US-Inflationsdaten, EZB-Entscheidung und großer Verfallstermin gab es in einer Woche. Die Aktienmärkten steckten die Ereignisse jedoch gut weg. In der nächsten Woche folgt die US-Notenbank mit ihrer Zinsentscheidung. Eine Tendenz ist schwer auszumachen, denn die Kernrate der Inflation ist zwar gesunken. Das Inflationsziel von 2 Prozent ist jedoch noch nicht erreicht.

An den Anleihemärkten legten in Europa die Kurzläufer im Wochenverlauf zu. Am langen Ende hat sich die Lage zwar etwas beruhigt. Allerdings auf recht hohem Niveau. Bei US-Papieren ist von einer nachhaltigen Entspannung aktuell ebenfalls keine Spur. Bei den Edelmetallen griffen die Bullen zum Wochenschluss zu. Die Notierungen für Gold und Silber bügelten am Freitag die gesamten Wochenverluste aus. Der Goldpreis verbesserte sich dabei auf 1.925 US-Dollar pro Feinunze. Der Strompreis, gemessen am Phelix De Base Future stagnierte derweil auf niedrigem Nniveau. Anders der Ölpreis. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil erreichte im Wochenverlauf die Marke von 93 US-Dollar - dem höchsten Niveau seit November 2022.

Unternehmen im Fokus

Die Wochengewinne im DAX wurden von der Mehrheit der Titel getragen. Zu den stärksten Titeln im Index zählten die Aktien der beiden Banken Commerzbank und Deutsche Bank sowie Vonovia und Rheinmetall. Bei Siemens Energy deutete sich in der zweiten Wochenhälfte eine Erholung an. Wie nachhaltig sie ist, muss sich noch zeigen. Es gab allerdings auch einige Verlierer. Airbus, Henkel und SAP kamen etwas unter Druck. MTU Aero Engines verlor knapp 16 Prozent. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Evotec, HelloFresh und Nordex beflügelt von guten Nachrichten durch deutliche Kursgewinne auf. Gerresheimer und Rational setzten ihren Konsolidierungskurs hingegen fort.

Der neue Chef von Société Générale präsentiert seine Strategie. Fedex und Suse veröffentlicht Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine

MONDAY SEPTEMBER 18, 2023

United Kingdom-Rightmove House Prices

TUESDAY SEPTEMBER 19, 2023

Federal Open Market Committee begins two-day meeting on interest rate policy, in Washington.

OECD updates economic forecasts with interim outlook

Euro Zone-Inflation

United States-Housing Stats

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

WEDNESDAY SEPTEMBER 20, 2023

Germany-PPI

Confirmation hearing of new ECB supervisory chief

United States-Fed policy decision - Fed Chair Jerome Powell holds news conference after release of U.S. Fed policy decision.

THURSDAY SEPTEMBER 21, 2023

France-Business confidence

United States-Current account

United States-Jobless

United States-Philly Fed New

United States-Existing Homes

FRIDAY SEPTEMBER 22, 2023

Bank of Japan concludes policy meeting, set to keep ultra-low interest rates

Spain-GDP Final

Germany-PMI Flash

Federal Reserve Board Governor Cook speaks at NBER conference

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.987/16.043/16.117/16.337 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.461/15.560/15.600/15.702/15.769/15.868 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Sprung nach oben und stieg im weiteren Verlauf bis15.987 Punkte. In diesem Bereich bildete der Index ein Widerstandslevel. Gelingt es, diese Marke zu überwinden, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 16.043 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex aktuell bei 15.868 Punkte. Rücksetzer unter dieses Level könnten zu einem Test der Unterstützungszone bei rund 15.769 Punkte führen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 11.08.2023 -15.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.09.2018 - 15.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 248,61 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 247,93 14.500 31.000 21.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.09.2023; 17:00 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 12,97 12646,790985 14227,639858 5 Open End DAX® HC01QX 11,72 14227,477475 15018,525223 10 Open End DAX® HC0558 10,18 14754,372971 15281,104086 15 Open End DAX® HC8E7T 4,32 15175,889369 15491,547868 25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.09.2023; 17:00 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 4,71 18966,938815 17386,992812 -5 Open End DAX® HC8E76 9,78 17386,252325 16595,177844 -10 Open End DAX® HC6WGY 7,35 16859,356828 16331,658959 -15 Open End DAX® HC8E7N 7,45 16437,840431 16122,233895 -25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.09.2023; 17:00 Uhr

