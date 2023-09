München (ots) -Aus 0:2 macht 3:2. Verl dreht das Spiel und gewinnt gegen Duisburg. Der Spieler des Spiels heißt Mael Corboz, der 2 Treffer erzielt. Nach dem 3. Treffer der Verler sind aus dem Stadion "Ziegner raus"-Rufe zu hören. Der MSV-Trainer steht unter Druck. Für Verl ein wichtiger Sieg und ein Sprung aus dem Tabellenkeller. Duisburg droht das Tabellenende. "Die Reaktionen sind völlig normal im Fußball. Ich bin nicht erst seit einer Woche dabei. Wenn man von den Ergebnissen her so startet, ist es normal, dass der ein oder andere ruft. Damit beschäftige ich mich aber nicht." Thorsten Zieger zeigt Verständnis für die Reaktionen der Fans, stellt sich aber auch vor seine Mannschaft. "Was die Jungs hier in den vergangenen 2,3 Jahren erlebt haben, ist nicht immer schön und im menschlichen Bereich nicht immer in Ordnung. Dann hat man auch Angst, wieder zu versagen und für Fehler bestraft zu werden... Die Angst wird sich aber nur lösen, wenn die Jungs Erfolg haben", so Ziegner. Kapitän und Torschütze Sebastian Mai zählt die Kollegen an. "Wir kriegen viel zu einfache Gegentore. Viel zu einfach und dumme Gegentore. Wir müssen uns fragen. Ob wir das alle so wollen. Wir haben bis nächsten Samstag Zeit uns alle zu hinterfragen", kritisiert Mai. Verl ist dagegen im Glück, fühlt aber mit Duisburg mit. "Der Sieg war für uns extrem wichtig. Es ist trotzdem ein komisches Gefühl. Als Fußballer willst du solche Sachen nicht erleben, die die Duisburger gerade durchmachen", meint Doppelpacker Corboz.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der 3. Liga am Freitag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Samstag mit u.a. VfB Lübeck gegen Dynamo Dresden ab 13.30 Uhr - live bei MagentaSport im Einzelspiel oder in der Konferenz. Ab 16.15 Uhr dann das Oberbayern-Duell zwischen dem FC Ingolstadt gegen den TSV 1860 München. Jetzt schon vormerken: am Samstag, den 07.10.2023 kommt es zum Kracher zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden. Für die Konferenz steht Gast-Experte Patrick Glöckner an der Seite von Sascha Bandermann - live ab 13.30 Uhr bei MagentaSport.MSV Duisburg - SC Verl 2:3Duisburg kommt stark in die Partie, führt früh mit 2:0. Verl beweist Charakter und dreht das Spiel in Form von Mael Corboz, der mit einem Hattrick Verl zum Sieg schießt. Verl macht damit einen Sprung aus dem Tabellenkeller. Duisburg kassiert die 3. Niederlage und bleibt sieglos. Es droht der Absturz an das Tabellenende.Mael Corboz, doppelter Torschütze, Verl, zeigt sich emphatisch: "Der Sieg war für uns extrem wichtig. Es ist trotzdem ein komisches Gefühl. Als Fußballer willst du solche Sachen nicht erleben, die die Duisburger gerade durchmachen. Wir sind aber hier, um zu gewinnen. Für uns war das genauso wichtig... Am Ende geht es um Jobs. Wenn man dann die Lieder der Kulisse hört, ist es nicht schön."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aEtSMC9FYUN5ZnN6eXdKVGRxZzdFeHE3Q1lISklNYkRnc29rRm15SGlvcz0=Luca Unbehaun, Verl: "Ich habe gemerkt, dass die Jungs nach meiner Parade einen Schub bekommen haben. Die 1. Halbzeit war trotzdem scheiße, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich hoffe, dass das ein kleiner Anschwung war... Ich dachte, dass es nach der Pause schlimmer wird. Der Trainer meinte aber, dass es nicht bringt, uns den Kopf abzureißen. Wir wissen, was wir können. Das haben wir dann auch gezeigt."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M3BnVzlpdmdDYml6YjI3TGsvdkVhOHNacGhOOEdYMkRqcW5RUHE1bFhIWT0=Thorsten Ziegner, Trainer Duisburg: "Die Reaktionen sind völlig normal im Fußball. Ich bin nicht erst seit einer Woche dabei. Wenn man von den Ergebnissen her, so startet, ist es normal, dass der ein oder andere ruft. Damit beschäftige ich mich aber nicht. Ich bin mit dem Team beschäftigt... Ich habe meinen Spielern nicht die Drittliga-Tauglichkeit abgesprochen. Ich habe gesagt, dass wir aktuell nicht in der Lage sind, um Woche für Woche Spiele zu bestreiten, um diese zu gewinnen. Damit ist die Tauglichkeit nicht abgesprochen. Die Interpretation liegt bei jedem selbst. Wir haben bis zum Gegentor sehr gut gespielt, und waren verdient mit 2:0 vorne. Durch einen individuellen Fehler kassieren wir dann das 2:1. Dass die Mannschaft aktuell bei der Stimmung nicht vor Selbstvertrauen strotzt, ist auch klar. Wir haben uns dann gewehrt, aber es ist symptomatisch, dass wir dann noch das 2:3 kassieren... Was die Jungs hier in den vergangenen 2,3 Jahren erlebt haben, ist nicht immer schön und im menschlichen Bereich nicht immer in Ordnung. Dann hat man auch Angst, wieder zu versagen und für Fehler bestraft zu werden... Die Angst wird sich aber nur lösen, wenn die Jungs Erfolg haben. Mittlerweile sind wir nicht nur Übungsleiter, sondern auch Psychologen. Da gibt man den Jungs im Einzel- und im Gruppengespräch vieles mit... Ich bin mit mir und meinem Trainerteam im Reinen. Wir arbeiten hart."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RTBDd1drZk90YVJrN3lTR29Nc2YxRXY4WHFvaDhZU3RXNGJNZS9yNS9Idz0=Sebastian Mai, Kapitän und Torschütze Duisburg: "Das tut unheimlich weh. Es ist schwer, Worte zu finden. Wir führen nach 13 Minuten mit 2:0 und verlieren am Ende mit 2:3. Das hängt nicht nur an der Qualität, das ist auch die Einstellung. Die Bälle richtig klären und keine Sperenzchen hinten machen. Sehr, sehr schwach... Ein Sieg wäre jetzt ein wichtiger Impuls. Das brauchen wir dringend... Der Trainer hat das Team nicht verloren. Wir kriegen viel zu einfache Gegentore. Viel zu einfach und dumme Gegentore. Wir müssen uns fragen. Ob wir das alle so wollen. Wir haben bis nächsten Samstag Zeit uns alle zu hinterfragen."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Zzg4bStsd2xWejc0OHl5dWdHc0N3MnRqWjBjZ2Y2TUtiUExZalJrUEIrRT0=Der 3. Treffer von Mael Corboz: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dmNKVmZhZElpdmFZVXdXY3Vzdnd3WGVBdG16OEpYWEFUNVZJOEp3d1E2Zz0=Fußball live bei MagentaSport:Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport6. SpieltagSamstag, 02.09.2023Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Arminia Bielefeld - SC Freiburg II, Borussia Dortmund II - FC Viktoria Köln, VfB Lübeck - Dynamo Dresden, RW Essen - Jahn Regensburg, SV Sandhausen - Preußen MünsterAb 16.15 Uhr: FC Ingolstadt 04 - TSV 1860 MünchenSonntag, 03.09.2023Ab 13.45 Uhr: Erzgebirge Aue - Hallescher FCAb 16.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - SSV UlmAb 19.15 Uhr: SpVgg Unterhaching - 1. 