HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4758/ Ich habe in nun in 74 Folgen des SportWoche-Podcasts keinen Gast doppelt gehabt, aber einen dreifach. Meinen lieben Nachbarn, Sportreporter-Legende Hans Huber. Nach dem 3:1 auswärts in Schweeeeeden sprechen wir über seine legendäre Schweeeeeden-Rückkoppelung live on TV 1997, über Orangen und Steine in Israel, über das aktuelle Match, über das Beckengegend-Tor von Leopold Querfeld in der U21 und das erneute und umso kultigere Own Goal von Harry Maguire. Wir stellen fest, dass es dicke Mauern zwischen unseren Wohnungen gibt und zitieren von Leopold Štastný bis Clemens Haipl echte Fussball-Experten. Da geht es auch darum, warum die Österreicher daheim nicht so gerne Tore schiessen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...