Ende September steht die nächste Indexüberprüfung für den AKTIONÄR Titan 20 Index an. In den letzten Wochen hat sich das Auswahlbarometer sehr gut entwickelt und zuletzt sogar ein starkes Kaufsignal generiert. Ein Elektroautobauer sowie zwei Pharmaunternehmen machen in den letzten Wochen den Unterschied zu Indizes wie dem DAX aus.Aktuell notiert der Titan 20 bei knapp 185 Punkten und damit so hoch wie seit August 2022 nicht mehr. Allein auf Monatssicht hat der Index 4,0 Prozent zugelegt und so den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...