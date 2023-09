Der Gewinn liegt im Einkauf!: Eine der niedrigsten Marktkapitalisierung im Lizenzgebühren-/Streaming-Sektor!!!

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) veröffentlichte Anfang des letzten Monats seine Ergebnisse für das zweite Quartal und meldete ein Quartalsvolumen von 237 Unzen Goldäquivalent [GEOs].

Obwohl dies ein turbulentes Quartal war, hat das Unternehmen an seiner Prognose von 5,5 bis 6,5 Millionen US-Dollar Gesamtumsatz und Erlös aus Grundstücksverträgen festgehalten und das Quartal mit drei Lizenzgebühren mehr als zuvor verlassen (0,75 % NSR bei Quarter Horse). und 2,0 % NSR bei Goldfield West in Nevada, plus 1,0 % NSR auf einem Teil von Cozamin).

Jochen Staiger von Rohstoff TV gibt Ihnen im nachfolgenden Video ein Update zu Quartalszahlen, neuen Royalties und einem Analystenkursziel:

Wie Sie u.a erfahren haben, generierte die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) zwei neue Lizenzgebühren durch das Lizenzgebührenmodell und hat nun 37 Lizenzgebühren seit 2021 durch das Lizenzgebührenmodell generiert!

Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) besteht nun aus über 200 Lizenzgebühren in bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeiten in ganz Amerika. Dies bietet Anlegern ein geringeres Goldrisiko und freie Explorationschancen bei den zugrunde liegenden Projekten.

Darüber hinaus stellt dieser Teil des Portfolios (Lizenzgebührengenerierung) weiterhin einen netten Bonus für das risikoarme Lizenzgebührenmodell dar, da in diesem Jahr 3,2 Millionen US-Dollar an Erlösen aus Landverträgen erwartet werden, obwohl im ersten Halbjahr weniger als 90.000 US-Dollar für die Instandhaltung von Mineralbeteiligungen ausgegeben wurden.

Werfen wir einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen:

Beginnend mit der Canadian Malartic Mine (Odyssey) veröffentlichte Agnico Eagle eine aktualisierte Studie, in der festgestellt wurde, dass die Lebensdauer der Mine um drei Jahre bis 2042 verlängert wurde und dass das durchschnittliche Produktionsprofil von ~547.000 Unzen von 2029 bis 2039 auf ~547.000 Unzen gestiegen ist.

Exploration von Canadian Malartic (Präsentation von Agnico Eagle)

Darüber hinaus haben wir im Vergleich zur Studie von 2020 über die Lebensdauer der Mine einen Anstieg der Goldproduktion um 23 % gesehen, und die gesamte Ressourcenbasis (M&I, abgeleitete Unzen und Reserveunzen) liegt jetzt bei ~ 15,7 Millionen Unzen.

Hier kommt Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) zugute, dass es einen NSR-Anteil von 3,0 % am nördlichen Teil des Projekts hält, einschließlich Odyssey North, East Malartic, einem Teil von Norrie und der Barnat Pit, mit zusätzlichen Lizenzgebühren im Osten (Midway) und im Süden (Malartic). Süd).

Berichterstattung über Gold Royalty Corporation (Canadian Malartic) - Website von Gold Royalty

An anderer Stelle im Portfolio ist der Bau bei Cote Gold laut IAM Goldzu etwa 90 % abgeschlossen, wobei die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) einen NSR-Anteil von 0,75 % im südlichen Teil der Grube hält.

Die GRC-Lizenzgebühren bei Cote Gold werden voraussichtlich Anfang 2024 einen Beitrag leisten, basierend auf Iamgolds bekannt gegebener erster Produktion im ersten Quartal 2024, wobei das erste vollständige Jahr der kommerziellen Produktion im Jahr 2025 sein wird. Bei konservativen Schätzungen dürfte dies im nächsten Jahr etwa 1.000 GEOs und mehr bedeuten 2.000 GEOs in den Jahren 2025 und 2026, wobei das höhergradige oberflächennahe Material in Zone 5 und Zone 7 voraussichtlich früher im Minenleben sequenziert wird.

Basierend auf diesen Zahlen würde dies einem jährlichen Beitrag von etwa 4,0 Millionen US-Dollar pro Jahr für die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) entsprechen, was einer nahezu Verdoppelung des erwarteten jährlichen Beitrags im Vergleich zur Prognose für das Geschäftsjahr 2023 von 5,5 bis 6,5 Millionen US-Dollar an Landverträgen und Gesamterlösen entspricht.

Die letzte erwähnenswerte Entwicklung bei der Erzielung von Lizenzgebühren ist, dass die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) eine NSR von 1,0 % auf zwei Konzessionen der Cozamin-Mine in Mexiko erworben hat, wobei die Anlage von 2023 bis 2027 voraussichtlich etwa 24.000 Tonnen Kupfer und etwa 1,3 Millionen Unzen Silber produzieren wird sollte auf dem aktuellen Niveau einen Beitrag von mehr als 1,0 Millionen US-Dollar pro Jahr bedeuten und sich deutlich vor dem derzeitigen Ende der Minenlebensdauer (ausschließlich auf der Grundlage der Reserven) im Jahr 2030 amortisieren.

Obwohl die aktuelle Produktionsrate bei diesem Standort niedrig erscheinen mag, ist es erwähnenswert, dass sich Granite Creek Underground noch in der Hochlaufphase befindet und bei weitem nicht sein volles Potenzial ausschöpft.

Granite Creek/South Pacific Zone - i-80 Goldpräsentation

Für diejenigen, die es nicht wissen: Gold Royalty verfügt über einen NPI von 10 % für diesen Vermögenswert, der in Kraft tritt, sobald 120.000 Unzen Gold produziert wurden (es sind noch etwa 100.000 Unzen übrig), was darauf hindeutet, dass der Vermögenswert irgendwann im Jahr 2025 einen Beitrag leisten wird.

Obwohl die aktuelle Produktionsrate bei diesem Standort niedrig erscheinen mag, ist es erwähnenswert, dass sich Granite Creek Underground noch in der Hochlaufphase befindet und bei weitem nicht sein volles Potenzial ausschöpft. Dies liegt daran, dass selbst unter konservativeren Annahmen die Minenproduktion auf 750 Tonnen pro Tag bei mehr als 11,0 Gramm Gold pro Tonne steigen sollte, was bei einer angenommenen Gewinnungsrate von 85 % etwa 75.000 Unzen pro Jahr entsprechen würde. Auch wenn die Ressource mit ca. 650.000 Unzen nicht so bedeutend erscheint, würde es uns nicht überraschen, wenn die Ressource im gesamten Konzessionsgebiet kurzfristig (Jahresende 2024) auf über 1,5 Millionen Unzen und längerfristig auf über 2,5 Millionen Unzen ansteigen würde , mit Hinzufügung der hochgradigen Südpazifikzone und etwas, das weiter oben im Norden, in der Tiefe und in der Lückenzone zu liegen scheint.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuelle Ressourcenbasis (unter der Annahme einer Umwandlung in Reserven von 80 %) zwar eine Lebensdauer der Mine von weniger als 7 Jahren implizieren könnte, es sich jedoch um einen Vermögenswert handelt, der problemlos bis weit in die späten 2030er-Jahre und wahrscheinlich noch viel länger produzieren könnte, wenn man bedenkt, dass die benachbarte Mine produziert 6x so viel Gold pro Jahr (ca. 450.000 Unzen) und hat bisher allein aus dem Untergrund über 7,0 Millionen Unzen Gold gefördert (27+ Millionen Unzen im gesamten Konzessionsgebiet).

Auch wenn dieser Vermögenswert möglicherweise noch keinen Beitrag leistet und in Bezug auf den anfänglichen Beitrag hinter Cozamin und Cote Gold zurückbleiben wird, dürfte er nach 2025 einen bedeutenden Beitrag zu den jährlichen GEOs von Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) leisten.

Was andere Vermögenswerte betrifft, veröffentlichte Wallbridge Mining ( OTCQX:WLBMF ) eine PEA für sein Fenelon-Goldprojekt im Norden Quebecs, in der eine Minenlebensdauer von 12,3 Jahren mit einer jährlichen Produktion von etwa 212.000 Unzen und branchenführenden Gesamtunterhaltskosten von 924 US-Dollar hervorgehoben wird /Unze basierend auf ca. 2,7 Millionen Unzen Gold aus den Zonen Tabasco-Cayenne, Area 51 und Gabbro.

Angesichts der Tatsache, dass Wallbridge eine Marktkapitalisierung von unter 120 Millionen US-Dollar hat, gibt es keinen Weg, diesen Vermögenswert für das Unternehmen in Produktion zu bringen, ohne einen viel höheren Aktienkurs, der es ihm ermöglicht, irgendwann Eigenkapital und Schulden aufzunehmen, oder einen Partner für den Vermögenswert.

Da es sich hierbei um einen soliden Vermögenswert handelt, besteht sicherlich die Möglichkeit, dass ein Partner hinzukommt, und wir haben das Interesse in der Region gesehen: Indem sich Gold Fields mit Windfall zusammengetan hat, um einen Anteil von 50 % zu erwerben, ebenfalls in der Region James Bay Québec.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Gold Royalty hat eine der niedrigsten Marktkapitalisierung im Junior-Lizenzgebühren-/Streaming-Sektor!

Basierend auf ca. 165 Millionen voll verwässerten Aktien und einem Aktienkurs von 1,29 Euro wird Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) mit einer Marktkapitalisierung von ca. 212 Millionen Euro gehandelt und ist damit einer der Namen mit der niedrigsten Marktkapitalisierung im Junior-Lizenzgebühren-/Streaming-Sektor!

Hierbei handelt es sich jedoch um einen spekulativen Kauf, da es sich um ein Unternehmen handelt, das derzeit keinen freien Cashflow generiert und eine Micro-Cap-Bewertung aufweist. Allerdings denken wir, dass Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) im Vergleich zu einigen anderen Produzenten, die sich weiterhin auf ihr Emissionskapital stützen, um neue Lizenzgebühren zu sichern, und sich auf Entwicklungsvermögen statt auf Cashflow-Vermögenswerte konzentrieren, besser positioniert ist als einige seiner kleineren Konkurrenten.

Außerdem gefällt uns der jüngste Deal für Cozamin, der einen sofortigen Cashflow ohne Eigenkapitalverwässerung ermöglicht.

Die Hinzufügung einer Kupferlizenzgebühr ist sicherlich eine schöne Bereicherung für dieses Portfolio, da Kupferminen langlebig sein können und eine solide Erfolgsbilanz bei der Reserven Erneuerung bei Cozamin vorweisen können und mehrere der Explorations-/Entwicklungsanlagen in der Bergbauregion Nr. 1 liegen.

Die Ernennung zum zweitgrößten Unternehmen im Junior-Bereich wird dadurch gestützt, dass Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) zwei sehr beeindruckende langlebige Lizenzgebühren in seinem Portfolio hat (Canadian Malartic und REN) mit den drei größten Goldproduzenten als Partner, dem höhergradigen "Starter Pit".

Das Portfolio sieht im Großen und Ganzen besser aus als zu Beginn des Jahres 2023, mit einem neuen Lizenzgebühren-Asset in Cozamin, einer längeren Minenlebensdauer bei Odyssey.

Insbesondere für Junior-Lizenzgebühren-/Streaming-Unternehmen wie Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) kommt es auf das Gesamtbild an, da Investoren nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs in Bezug auf die Cashflow-Generierung und das GEO-Profil sehen. Was sich jedoch unter der Oberfläche verbirgt, sind potenzielle Verlängerungen der Minenlebensdauer, die den Nettoinventarwert erhöhen werden, neue Entdeckungen, die den Nettoinventarwert erhöhen werden, organisches Wachstum wie Durchsatzerweiterungen und Entwicklungsvermögenswerte, die heute möglicherweise einen Wert nahe Null haben, aber schon bald einen bedeutenden Beitrag leisten könnten.

Angesichts des ansprechenden Wachstumsprofils und der derzeit attraktiven Bewertung des Unternehmens sieht HC Wainwright die Aktie von Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) - weiterhin als gute Kaufgelegenheit.

Heiko Ihle, CFA & Managing Direktor von H.C. Wainwright, hat sich in seiner Analyse mit dem Unternehmen näher beschäftigt und sieht die Aktie bei 8,75 USD $ fair bewertet.

Wir haben dem nichts hinzuzufügen und wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.goldroyalty.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Gold Royalty Corp. wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

