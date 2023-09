Der KI-Hype an den Börsen flacht ab. Selbst die sehr soliden Zahlen bei Nvidia konnten kein ähnliches Feuer entfachen wie im Frühling. Und das ist natürlich gut so, denn keiner von uns will eine aus der Kontrolle geratenen Euphorie. Aber: AI is here to stay, und in es gibt keinen Winkel in der Wirtschaft, wo sie nicht zum Tragen kommt. Ein Bereich, der bislang unter dem Radar fliegt, ist die Biometrie. Auch in Deutschland sind wir mit Infineon bestens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...