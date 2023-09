Die Börsen zeigten sich am Freitag einigermaßen wohlwollen, doch alle Zweifel der Anleger konnten noch nicht aus dem Weg geräumt werden. Nach einer kräftigen Erholung im frühen Handel ergab sich letztendlich in gemischtes Bild, bei dem es leider auch viele Verlierer zu sehen gab.Die Aktie von TUI (DE000TUAG505) schaffte es immerhin auf einen kleinen Gewinn in Höhe von 0,29 Prozent, womit aber keine neuen Impulse ausgelöst werden konnten. Mit einem Kurs von 5,59 Euro zum Wochenende bleibt das Papier unterhalb von charttechnischen Widerständen ...

