München (ots) -Die Basketballer des FC Bayern München stehen am Sonntag im Finale des MagentaSport Cup in München. Nach einer knappen 36:35 Halbzeitführung haben die Münchner im Preseason-Turnier für die EuroLeague unter dem neuen Chefcoach Pablo Laso im im zweiten Halbfinale gegen den 16-maligen italienischen Meister Virtus Segafredo Bologna auch am Ende mit 76:73 die Nase vorn. Carsen Edwards, Top Scorer der Münchner, ist dennoch nicht ganz zufrieden: "Wir haben gut gespielt. Aber wir haben noch eine Menge Arbeit zu erledigen." Beim MagentaSport Cup im BMW Park in München nehmen mit dem FC Bayern Basketball, Alba Berlin, Virtus Segafredo Bologna und Roter Stern Belgrad 4 Top-Vereine der EuroLeague teil. Im ersten Halbfinale zwischen ALBA Berlin und Roter Stern Belgrad musste ALBA seiner neu formierten Mannschaft Tribut zollen. Die Berliner unterlagen Roter Stern Belgrad mit 56:74 (36:40)."Wir haben erst vor 3 Tagen zusammen angefangen zu trainieren," erklärt Head Coach Israel Gonzalez. Zum Finaltag des MagentaSport Cup werden auch die drei FCBB-Weltmeister Isaac Bonga, Niels Giffey und Andreas Obst aus ihrem Kurzurlaub zurückkehren und den Fans vor dem Finalspiel für Selfies und Autogramme im Foyer-Bereich des BMW Park zur Verfügung stehen.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's am Sonntag (ab 14.45 Uhr) mit dem Spiel um Platz 3 (ALBA Berlin-Bologna) und ab 17.45 Uhr das Finale FC Bayern München- Roter Stern Belgrad. Alle Spiele live bei MagentaSport. Am 5. Oktober startet der FC Bayern gegen ALBA Berlin in die EuroLeague-Saison. MagentaSport zeigt alle Spiele der Turkish Airlines EuroLeague live. Schon ab heute zu sehen: zunächst linear auf MagentaTV und MagentaSport sowie parallel auf Abruf exklusiv für Kunden "Schwarz. Rot. GOLD! Der Film zum Basketball WM-Titel". Ab Montag, 18. September, wird der Film auch kostenlos für alle auf dem MagentaSport YouTube-Kanal angeboten.FC Bayern München-Virtus Segafredo Bologna 76:73Carsten Edwards Top Scorer der Münchner: "Ich finde wir haben gut gespielt. Aber wir haben noch eine Menge Arbeit zu erledigen. ... Offensiv wie defensiv.... Wir sind mitten In der Vorbereitung."Niklas Wimberg, FC Bayern München:"Ich denke, es waren Höhen und Tiefen auf jeden Fall. ...Wir haben aus unseren Fehlern gelernt, aber immer noch zu viele Ballverluste. Es gibt noch ein bisschen Arbeit bei uns. ... Wenn wir nicht mehr auf den Korb werfen und Ballverluste haben, müssen wir Defense spielen." Zum neuen Coach: "Er lässt uns frei spielen, er gibt uns Selbstvertrauen. Ich denke, es kann eine gute Saison werden." Seine Ziele: "Ich denke, ich habe letztes Jahr ein bisschen reingeschnuppert in die EuroLeague, und jetzt weiter zeigen was ich kann." ... Zum Ziel des Teams: "Ich denke, wir wollen angreifen. Ich denke, das sieht man auch an dem Personal, das wir verpflichtet haben, in der Tiefe des Kaders."Pablo Laso, Head Coach FCB vor der Begegnung über die WM-Rückkehrer: "Sie haben den freien Sonntag verdient und kommen morgen. Sie werden hier sein, sie werden nicht spielen. Wir warten wirklich auf sie." ... Der Sieg "gibt ihnen viel Selbstvertrauen, sie werden glücklich sein - und ich glaube, sie haben einen tollen Job für den Basketball gemacht hier in Deutschland." ... "Es wird dem Team helfen, größer und besser zu werden." Zu seiner Rückkehr aufs Parkett nach der Pause: "Ich fühle mich großartig. Neues Team, neue Ideen, neue Spieler. ... Ich will Basketball spielen so wie mit 16, als ich spielte. Ich liebe es zu coachen, ich habe sehr gute Spieler. Ich erwarte eine großartige Saison mit Bayern."... Laso will "etwas aufbauen", aus einer "starken Defensive spielen, organisiert, in der Lage sein, den Ball zurückzubekommen. ...Wir müssen laufen, kreativ sein. 40 Minuten auf High Level spielen." Zur Verpflichtung von Serge Ibaka: "Er hat für uns (in Madrid) 3 Monate gespielt. Er hat einen tollen Job gemacht. ... Er wird Zeit brauchen, aus einer anderen Liga zurückzukommen. Neue Spieler, neue Situation. Aber am Ende wird er uns eine Menge Dinge geben." ... Zur Integration neuer Spieler: "Wir müssen geduldig sein. ... Wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen."Elias Harris, FC Bayern, zur Pause: "Wir hatten eine ganz guten Rhythmus über weite Strecken, haben den Ball laufen lassen, hinten gut verteidigt. Wir müssen bloß unsere Turnover minimieren, die unnötig sind."Nelson Weidemann, nach 4 Jahren zurück beim FC Bayern München, zu seinen ersten Erfahrungen mit Coach Laso: "Sehr positiv, sehr entspannter Typ auch. Kann auch ein bisschen lauter werden tatsächlich, aber eine andere Qualität an Coaching, die ich vorher kannte." Zu seinen Zielen: "In der EuroLeague gucken was geht, gucken was drin ist. Jede Minute mitnehmen, die Gegner und Atmosphäre aufnehmen, geniessen. In der BBL auf alle Fälle da weitermachen, wo ich aufgehört habe, besser werden."Devin Booker, der bereits 20162019 für die Münchner spielte, zu seiner Rückkehr: "Die ersten Wochen waren richtig gut. ... Ich fühle mich, als wäre ich zurück zu Hause." Zu seinen ersten Eindrücken von Coach Laso: "Es war großartig, er ist ein großartiger Trainer, sehr inspirierend."ALBA Berlin-Roter Stern Belgrad 56:74ALBA-Guard Jonas Mattisseck nach dem Spiel: Ich glaube, wir haben sehr gut angefangen, haben auch sehr physisch gespielt, haben den Ball viel laufen lassen. In der zweiten Halbzeit ist uns das ein bisschen verloren gegangen, als wir dann offensiv nicht mehr so viel getroffen haben. ... Es braucht alles Zeit. Die erste Halbzeit war schon mal recht vielversprechend."ALBA Head Coach Israel Gonzalez zum Status der Vorbereitung: "Wir starten ein Projekt und haben erst vor 3 Tagen angefangen zusammen zu trainieren. ... Wir haben natürlich noch eine ganze Menge zu tun, um zu Beginn der Saison bereit zu sein. ... Wir müssen uns in vielen Dingen verbessern."ALBA Assistenz-Coach Thomas Päch konnte vor der Begegnung noch nicht sagen, wo das Team steht in der Vorbereitung: "Wir haben, glaube ich, 3 Trainingseinheiten, also wir sind ganz am Anfang. Heute ist mal so der erste Test, wo man überhaupt steht. ... Die Art und Weise, wie wir spielen, ist etwas, was einfach Zeit, Vertrauen und Wissen über den Mitspieler braucht." Zur Integration der Neuzugänge: "Bis jetzt haben sich die Jungs gut integriert. Es geht erst langsam los." Zu den Abgängen: "Ich glaube, es war jetzt auch an der Zeit, dass ein Umbruch vielleicht auch kommt, weil wir viel Kontinuität haben. ... Kompensieren können wir das nur über das Kollektiv.. ... Ich glaube, wir haben jetzt sehr talentierte Spieler, aber bis diese ganze Philosophie verinnerlicht ist, das wird Zeit brauchen."ALBA Neuzugang Justin Bean vor der Begegnung zu seinem Wechsel nach Europa: "Es fühlt sich einfach wie ein richtiger Zeitpunkt an, den Schritt zu wagen. ... Wir hatten das Gefühl, dass wir großes Glück gehabt haben, dass meine Frau und ich den Sprung nach Berlin geschafft haben."Die Turkish Airlines EuroLeague bei MagentaSportMagentaSport zeigt alle Spiele der Turkish Airlines EuroLeague inklusive der Konferenz live und in HD. Die Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es exklusiv nur bei MagentaSport. Jeden Spieltag außerdem eine Partie kostenlos für alle.Schwarz. Rot. GOLD!Der Film zum Basketball WM-Titel.Deutschland ist Weltmeister! Zum ersten Mal in der Geschichte gelingt es der Nationalmannschaft diesen Titel zu gewinnen. Außergewöhnlich, denn die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder bleibt im gesamten Turnier auch noch ungeschlagen. Der Film über ein Team, das Geschichte geschrieben hat.Der Film wird heute ab 22.00 Uhr zunächst linear auf MagentaTV und MagentaSport sowie parallel auf Abruf exklusiv für Kunden zu sehen sein. Ab Montag, 18. September, wird "Schwarz. Rot. GOLD! Der Film zum Basketball WM-Titel" auch kostenlos für alle auf dem MagentaSport YouTube-Kanal angeboten.