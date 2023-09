Obwohl der DAX in dieser Woche wieder deutlich zugelegt hat, haben viele deutsche Aktien jetzt noch hohe Kurspotenziale. Welche Aktien neben Zalando, Volkswagen, Siemens und Co noch bis zu 51 Prozent bieten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank Deutsche Aktien mit bis zu 51 Prozent Kurspotenzial DAX Kurspotenziale Übrigens: Weitere Aktien mit hohen Kurspotenzialen finden Sie im BÖRSE ONLINE Reversal Index. Obwohl der DAX in dieser Woche gut nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...