Bernd Wünsche (Gurupress.de) - FREYR Battery kämpft zumindest an den Börsen gegen das Ende eines Booms. Die Aktie fiel auch in der vergangenen Woche und ist drauf und dran, den absoluten Tiefpunkt zu markieren. Es kann nur besser werden, meinen aber die Analysten. FREYR Battery hat in der abgelaufenen Woche bei den Analysten zwar kaum Stimmen eingesammelt. Deren Befund zählt aber immer noch. Die Aktie hat demnach ein Kursziel von 127 %. In ...

