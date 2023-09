So handeln Profis: Jetzt Stefan Klotters neuen Report zur Sektor-Rotation herunterladen: https://tinyurl.com/55ra886j Kapitalmarktstratege Philipp Vorndran von Flossbach von Storch berichtet im Interview mit wallstreetONLINE von seinem jüngsten China-Besuch und schildert die Veränderungen in dem Riesenreich aus seiner ganz persönlichen Perspektive. Der enorme kulturelle, wirtschaftliche und soziale Wandel der letzten Jahrzehnte habe das Land und die Menschen verändert, erklärt Vorndran. Auf die derzeitigen Spannungen zwischen dem Westen und China reagierten viele Chinesen mit Unverständnis. Vorndran warnt davor, China nur durch die westliche Brille zu sehen. Stattdessen lohne es sich, sich in die Sichtweise der chinesischen Bevölkerung hereinzuversetzen. Das und mehr im Video!