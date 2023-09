US-Inflation steigt, Unsicherheit an der Börse. Dennoch könnte die US-Notenbank Fed kommenden Mittwoch stillhalten. In Zusammenarbeit mit Marian Kopocz Das Zittern an den Börsen geht weiter: Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA haben die Aktienkurse in dieser Woche belastet. So kletterte die US-Teuerungsrate im August auf 3,7 (Juli: 3,2) Prozent, der zweite Anstieg in Folge. Die US-Notenbank Fed will die Inflation auf den Zielwert von zwei Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...