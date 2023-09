Stuttgart (ots) -Gewalttätige Demonstranten haben Stuttgart am Samstag in eine Kampfzone verwandelt: Polizisten sahen sich Steinwürfen und Attacken mit Metallstangen, Holzlatten und Prügeln ausgesetzt. Mehr als zwei Dutzend Beamte wurden verletzt. Szenen wie aus einem schlechten Film - oder aus einer Unruheregion in einem anderen Teil der Welt.In keiner politischen Reaktion fehlt deshalb der Hinweis, dass Konflikte aus anderen Ländern - in diesem Fall aus Eritrea - nicht gewaltsam in Deutschland ausgetragen werden dürfen. Das ist Konsens und muss Konsens bleiben. Einigkeit besteht hoffentlich auch darin, dass die Gewalttäter, gegen die jetzt ermittelt wird, mit der vollen Härte des Gesetzes zu rechnen haben. Es geht um schweren Landfriedensbruch, es geht um gesellschaftliche Stabilität und inneren Frieden. Das sind gravierende Dinge. Hier sind Fundamente unseres Zusammenlebens berührt.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5604908