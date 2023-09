Wer auch in der kommenden Woche saftige Dividenden erhalten will, der sollte sich jetzt diese drei dividendenstarken Aktien sichern, bevor sie Ex-Dividende gehen. Auch in der Woche vom 18. bis 24. September bieten sich erneut Chancen für Anleger fette Dividenden zu kassieren. Diesmal sind sogar bis zu sieben Prozent Ausschüttungsrendite möglich. Noch bis zu 7 Prozent Dividende in der kommenden Woche sichern Wer dabei sein will, der muss sich aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...