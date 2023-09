Freiburg (ots) -



Überall in Europa, wo Fans der ostafrikanischen Militärdiktatur Festivals oder Seminare organisieren, um in die Diaspora hineinzuwirken, sind heftige Proteste wahrscheinlich. (...) Daher wirkt es irritierend, wie überrascht die Ordnungsbehörden in Stuttgart zu Beginn des Gewaltexzesses schienen. Dass anfangs Streifenpolizisten ohne richtige Schutzausrüstung dem mit Steinen, Flaschen und Knüppeln bewaffneten Mob entgegentreten mussten, wirkt auf gefährliche Weise naiv. Das Sicherheitskonzept von Stadt und Polizei sollte gründlich aufgearbeitet werden - falls es denn überhaupt eines gab. https://www.mehr.bz/khs261m



