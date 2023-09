Zinsexperte Max Herbst von der FMH Finanzberatung über die Auswirkungen der jüngsten EZB-Zinserhöhung auf Tages- und Festgeldzinsen - und auf die Bauzinsen: "Da werden wir in diesem Jahr die fünf Prozent noch sehen" Börse Online: Die EZB hat am Donnerstag die Zinsen zum zehnten Mal in Folge angehoben, inzwischen ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999 erreicht. Was bedeutet das für die Verbraucherzinsen? .Max Herbst: Die Tagesgeldzinsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...