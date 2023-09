Lonza Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Mitteilung des Verwaltungsrats



18.09.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR CEO Pierre-Alain Ruffieux verlässt Lonza Albert M. Baehny übernimmt als CEO ad interim Capital Markets Day am 17. Oktober bestätigt Basel, Schweiz, 18. September 2023 - Lonza gab heute bekannt, dass Pierre-Alain Ruffieux, CEO, das Unternehmen per Ende September im gegenseitigen Einvernehmen verlassen wird. Der Verwaltungsrat gab ausserdem bekannt, dass Albert M. Baehny, Präsident des Verwaltungsrats, die zusätzliche Verantwortung als CEO ad interim übernehmen wird, bis ein dauerhafter Nachfolger ernannt wird. Die mittelfristige Strategie und der Ausblick werden am Capital Markets Day in Visp am 17. Oktober 2023 im Detail erörtert. Christoph Maeder, Lead Independent Director und Vize-Präsident des Verwaltungsrats, Lonza, sagte: «Albert hat sich bereit erklärt, das Unternehmen vorübergehend als CEO zu leiten, bis ein Nachfolger gefunden ist, wofür ihm der Verwaltungsrat dankt. Die Suche nach einem dauerhaften CEO wird bald beginnen. Der Verwaltungsrat dankt Pierre-Alain für seine Dienste für Lonza und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.» Albert M. Baehny, Präsident des Verwaltungsrats, Lonza, sagte: «Ich bin Lonza, unseren Mitarbeitenden und allen Interessengruppen sehr verpflichtet. Die letzten Monate waren zweifellos fordernd, aber unser Unternehmen ist weltweit branchenführend und hat viele Möglichkeiten für weiteres Wachstum in allen Geschäftsbereichen. In den kommenden Monaten werde ich dafür sorgen, dass wir optimal positioniert sind, um diese Möglichkeiten in vollem Umfang zu nutzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung.» Über Lonza

Lonza ist ein bevorzugter globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Ernährungsmärkte. Wir setzen uns für eine gesündere Welt ein, indem wir unsere Kunde dabei unterstützen, neue, innovative Medikamente anzubieten, die zur Behandlung eines breiten Spektrums von Erkrankungen beitragen. Wir erreichen dies, indem wir technologisches Verständnis mit erstklassiger Fertigung, wissenschaftlicher Expertise und Prozess-Exzellenz kombinieren. Unser Geschäft ist so strukturiert, dass die komplexen Anforderungen unserer Kunden in vier Geschäftsbereichen erfüllt werden: Biologics, Small Molecules, Cell & Gene und Capsules & Health Ingredients. Unsere einzigartige Bandbreite an Angeboten in allen Geschäftsbereichen ermöglicht es unseren Kunden, ihre Entdeckungen und Innovationen in der Gesundheitsbranche zu vermarkten. Lonza wurde 1897 in den Schweizer Alpen gegründet und ist heute auf fünf Kontinenten tätig. Mit mehr als 17'500 Vollzeitbeschäftigten verfügen wir über leistungsstarke Teams und individuelle Talente, die sowohl für unser eigenes Geschäft als auch für die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, einen bedeutenden Beitrag leisten. Das Unternehmen erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz von CHF 3.1 Milliarden und ein Kern-EBITDA von CHF 922 Millionen. Erfahren Sie mehr unter www.lonza.com . Folgen Sie @Lonza auf LinkedIn

Folgen Sie @LonzaGroup auf Twitter Kontaktinformationen Edwin van der Geest

Senior Partner

Dynamics Group

Tel +41 79 330 5522

vdg@dynamicsgroup.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung