DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas leichter - US-Vorgaben trüben Sentiment

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn mit Abschlägen. In Tokio findet wegen eines Feiertags kein Handel statt. Von den US-Börsen kamen schwache Vorgaben. Hier hatten die Börsen aufgrund von Rezessionssorgen und eines Streiks in der US-Autoindustrie mit deutlichen Verlusten geschlossen. Die Blicke richteten sich bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank zur Wochenmitte, heißt es aus dem Markt. Die Anleger dürften sich daher zunehmend zurückhalten.

Obwohl man am Markt überwiegend darauf setzt, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 19. und 20 September keine Zinsschritte vornehmen dürfte, sind Anleger vorsichtig, was die Möglichkeit einer Zinserhöhung im November angeht, so die Analysten von NH FX.

Die chinesischen Börsen zeigen sich mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während der Hang-Seng-Index in Hongkong 1,0 Prozent nachgibt, notiert der Schanghai-Composite auf dem chinesischen Festland wenig verändert. Marktteilnehmer verweisen auf die negativen Vorgaben von der Wall Street. In China hatten zuletzt besser als erwartet ausgefallene Wirtschaftsdaten und Zinssenkungen der People's Bank of China die Stimmung etwas aufgehellt.

Angesichts des Kreditwachstums, der Industrieproduktion und der Einzelhandelsumsätze, die eine sequenzielle Beschleunigung aufweisen, "gibt es zaghafte Anzeichen für eine Bodenbildung bei Wachstum und Inflation in China", so die Analysten von Goldman Sachs.

Im Bemühen um den Abbau der bilateralen Spannungen haben sich hochrangige Vertreter der USA und Chinas zu einem zweitägigen Gespräch in Malta getroffen. Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, kam dort nach Angaben Washingtons am Samstag und Sonntag mit dem chinesischen Chefdiplomaten Wang Yi zusammen. "Beide Seiten führten offene, substanzielle und konstruktive Gespräche", erklärte das Weiße Haus.

An der Börse in Seoul gibt der Kospi 0,9 Prozent nach. Und auch in Australien notiert die Börse in Sydney (-0,6%) im Minus. Costa Group Holdings büßen 3,4 Prozent ein. Der Obst- und Gemüseproduzent hatte mitgeteilt, dass die US-amerikanische Private-Equity-Firma Paine Schwartz Partners ihr Übernahmeangebot nach mehrmonatigen Gesprächen auf 3,20 australische Dollar (rund 1,93 Euro) je Aktie gesenkt hat. Ende Mai hatte das Angebot noch bei 3,50 Dollar gelegen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.237,10 -0,6% +2,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG Kospi (Seoul) 2.577,59 -0,9% +15,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.118,57 +0,0% +1,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.001,52 -1,0% -7,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.269,40 -0,3% +0,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.457,56 -0,1% -2,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:49 Uhr % YTD EUR/USD 1,0668 +0,0% 1,0665 1,0659 -0,3% EUR/JPY 157,56 -0,0% 157,60 157,44 +12,3% EUR/GBP 0,8608 -0,0% 0,8610 0,8577 -2,7% GBP/USD 1,2393 +0,0% 1,2387 1,2428 +2,5% USD/JPY 147,70 -0,0% 147,77 147,71 +12,6% USD/KRW 1.328,12 -0,1% 1.328,12 1.326,99 +5,2% USD/CNY 7,1862 0% 7,1862 7,1746 +4,2% USD/CNH 7,2857 +0,1% 7,2763 7,2732 +5,2% USD/HKD 7,8253 -0,0% 7,8273 7,8259 +0,2% AUD/USD 0,6445 +0,2% 0,6431 0,6460 -5,4% NZD/USD 0,5915 +0,2% 0,5902 0,5923 -6,9% Bitcoin BTC/USD 26.593,72 +0,4% 26.495,21 26.584,88 +60,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,36 90,77 +0,6% +0,59 +16,7% Brent/ICE 94,40 93,93 +0,5% +0,47 +15,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.929,00 1.923,83 +0,3% +5,17 +5,8% Silber (Spot) 23,15 23,04 +0,5% +0,12 -3,4% Platin (Spot) 934,38 930,80 +0,4% +3,58 -12,5% Kupfer-Future 3,80 3,80 -0,1% -0,00 -0,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

September 18, 2023 00:55 ET (04:55 GMT)

