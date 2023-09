Bernd Wünsche (Gurupress.de) - JinkoSolar hat eine gute Woche hinter sich - der Titel gewann gut 3 %. Dies ist nicht überragend, aber ein erstes Zeichen auf dem Weg nach oben. Die Analysten tragen zur guten Stimmung ihren Teil bei. JinkoSolar hat zuletzt sogar theoretisch darunter leiden müssen, dass die US-Bank Goldman Sachs ihre Verkaufsempfehlung erneuert hat. Solar-Module scheinen immer wieder in einen Preisrutsch zu geraten, was in der ...

