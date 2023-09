EQS-Ad-hoc: Villeroy & Boch AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Villeroy & Boch AG: Villeroy & Boch übernimmt Ideal Standard Gruppe



18.09.2023 / 07:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Villeroy & Boch übernimmt Ideal Standard Gruppe



Mettlach, 18.09.2023. Villeroy & Boch hat heute bindende Verträge zum Erwerb aller operativen Gesellschaften der Ideal Standard Gruppe unterzeichnet. Verkäufer der Ideal-Standard-Anteile sind von der Anchorage Capital Group und von CVC Credit verwaltete Fonds. Der Erwerb umfasst sämtliche operative Konzerngesellschaften einschließlich der Geschäftsaktivitäten in Nahost/Afrika, die die Ideal Standard Gruppe bisher über ein Joint Venture mit der Roots Group Arabia betrieben hat. Gesellschafterdarlehen werden nur in Höhe von rund 93 Mio. EUR übernommen, und dies wird den Verschuldungsgrad der Ideal Standard Gruppe signifikant reduzieren.



Ideal Standard ist ein multinationaler Anbieter für Badprodukte. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 7000 Mitarbeiter und betreibt 11 Produktionsstandorte in Europa und Nahost. Ideal Standard erzielte 2022 einen Umsatz von rund 737,2 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von rund 73,7 Mio. EUR.



Beide Unternehmen ergänzen sich optimal in ihrer regionalen Präsenz, ihren Vertriebsstrategien und hinsichtlich ihres Produkt- und Markenportfolios - das bildet die Basis für eine stärkere Wettbewerbsposition und zusätzliches Wachstum. In einer Branche mit weltweitem Wachstumspotential wird das integrierte Unternehmen so zu den umsatzstärksten Badprodukteherstellern Europas aufschließen.



Der Gesamtkaufpreis beruht auf einer Unternehmensbewertung von rund 600 Mio. Euro. Villeroy & Boch wird die Transaktion aus vorhandenen liquiden Mitteln sowie mit Fremdkapital in Höhe von rund 250 Mio. EUR finanzieren.



Der Vollzug der Transaktion steht unter üblichen Bedingungen und regulatorischen Vorbehalten, insbesondere fusionskontrollrechtlichen Freigaben, sowie der Ablösung der von der Verkäufergesellschaft Ideal Standard International S.A., Luxemburg, ausgegebenen Anleihe über 325.000.000 EUR. Das Closing wird für Anfang 2024 erwartet.



Ihr Investor Relations-Kontakt

Susanne Reiter

Head of Corporate Treasury and Investor Relations

Tel: +49 (0) 68 64 81 12 27

E-Mail: reiter.susanne@villeroy-boch.com



Ihr Presse-Kontakt

Anabell Westrich

Corporate Communications

Tel: +49 (0) 68 64 81 13 38

E-Mail: westrich.anabell@villeroy-boch.com





Ende der Insiderinformation



18.09.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com