Der DAX dürfte mit einem kleinen Plus in die neue Woche starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 15.904 Punkte. In der Vorwoche hatte der DAX rund ein Prozent zugelegt. Seine jüngste Seitwärtsbewegung hatte er damit aber nicht verlassen.In der neuen Woche steht vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch im Fokus. Die meisten Experten rechnen mit keiner weiteren Zinserhöhung, ausgeschlossen scheint so ein ...

