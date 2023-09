AMSTERDAM (dpa-AFX) - Bei der niederländischen Internet-Beteiligungsholding Prosus sowie dessen Mutterkonzern Naspers gibt es einen Führungswechsel. Der Doppel-Konzernchef Bob van Dijk werde seinen Posten bereits an diesem Montag räumen, teilten die Unternehmen am Montag mit. Auch seine Ämter in den jeweiligen Aufsichtsräten gibt van Dijk ab. Zu den Gründen machten die Unternehmen zunächst keine Angaben. Ervin Tu, der aktuell den Bereich Investitionen in der Gruppe verantwortet, soll demnach interimsweise als Konzernchef übernehmen.

Van Dijk hatte seit 2014 als Konzernchef von Naspers fungiert, seit 2019 hatte er die Funktion auch bei Prosus inne. Als Berater werde er dem Unternehmen noch bis September nächsten Jahres zur Verfügung stehen, um einen flüssigen Übergang zu gewährleisten, hieß es weiter./jcf/mis/nas