Die Aktienmärkte starten in eine möglicherweise entscheidende Handelswoche. Die Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (20.09.) wirft bereits ihre Schatten voraus. Nicht wenige Marktakteure erwarten sich von dem Termin richtungsweisende Impulse. Auch unsere beiden heutigen Protagonisten TUI und Deutsche Lufthansa könnten richtungsweisende Impulse in ihren gegenwärtigen Konstellationen gut gebrauchen. Bleiben wir zunächst bei der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...