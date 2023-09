FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Fresenius von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und ihren fairen Wert von 27 auf 42 Euro angehoben. "Die 'neue' Fresenius - also ohne FMC - ist operativ wachstumsstark und hat ein hohes Potenzial zur Schuldentilgung", schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher könne der Nettogewinn bis 2027 noch dynamischer als das operative Ergebnis steigen. Gleichzeitig seien die Papiere günstig./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 07:38 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / 07:53 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

