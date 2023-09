Die Hoffnung auf eine Zinspause in der Eurozone hat dem DAX auch am Freitag Auftrieb verliehen. So ging es um 0,56 Prozent nach oben für den Leitindex. Auf Wochensicht fuhr er einen Zugewinn von knapp einem Prozent ein. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. ...