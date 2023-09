Die Gewinne bei Energieriesen wie BP und OMV sprudeln weiter. Denn am Ölmarkt sorgt die jüngste Angebotsverknappung weiter für hohe Preise. In den ersten Handelsstunden der Woche zog der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November im Vergleich zum Freitagschluss um bis zu 72 Cent auf 94,65 Dollar an.Die Kosten für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterten am Montagmorgen um bis zu 82 Cent auf 91,59 Dollar. Die Ölpreise haben in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...