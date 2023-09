Die Aktien von Merck KGaA konnten am Freitag zunächst weiter zulegen und im Tageshoch 167,65 Euro erreichen. Damit notierten die Papiere leicht über dem 200er-EMA bei 166 Euro, kamen dann aber wieder zurück und gingen direkt am 200er-EMA mit einer bärischen Tageskerze bei 165,50 Euro aus dem Handel. Die vorherige Long-Position hatte das Kursziel bei 163,80 Euro erreicht. Nach dem weiteren Kursanstieg und dem Abprall am 200er-EMA, könnte sich nun ...

