DJ CEO von Prosus und Naspers tritt zurück - Ervin Tu übergangsweise Chef

Von Elena Vardon

AMSTERDAM (Dow Jones)--Bob van Dijk, CEO des niederländischen Internetinvestors Prosus und dessen südafrikanischer Muttergesellschaft Naspers, tritt von seinen Ämtern zurück. Interimschef soll in beiden Fällen mit sofortiger Wirkung Ervin Tu werden, wie beide Unternehmen mitteilten. Van Dijk werde beratend bis Ende September nächsten Jahres zur Verfügung stehen. "Die strategischen Ziele der Gruppe bleiben unverändert", hieß es in der Mitteilung. Sie sei auf bestem Weg, sie zu erfüllen. Das gelte auch für den angestrebten konsolidierten E-Commerce-Handelsgewinns in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025.

September 18, 2023 02:59 ET (06:59 GMT)

