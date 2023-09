DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Starker Rückgang der Baugenehmigungen im Juli

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Juli stark gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 21.000 Wohnungen genehmigt. Das waren 31,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Von Januar bis Juli sank die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 27,8 Prozent auf 156 200 Wohnungen. "Zum Rückgang der Bauvorhaben dürften weiterhin vor allem steigende Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen beigetragen haben", erklärten die Statistiker.

Umsatz im Gastgewerbe sinkt im Juli

Der Umsatz im Gastgewerbe ist im Juli gegenüber Juni kalender- und saisonbereinigt sowohl real als auch nominal um 1,5 Prozent gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verzeichnete das Gastgewerbe im Vergleich zum Vorjahresmonat ein reales Umsatzminus von 4,1 Prozent und ein nominales Umsatzplus von 2,7 Prozent. Die Differenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen spiegelt das deutlich gestiegene Preisniveau im Gastgewerbe wider.

Ifo: Geschäftsklima für Selbständige kühlt sich weiter ab

Selbständige leiden zunehmend unter der Wirtschaftsschwäche in Deutschland, und ihre Situation droht sich weiter zu verschlechtern. Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge hat sich das Geschäftsklima für Selbständige zum fünften Mal in Folge verschlechtert. Der Index sank im August auf minus 19,9 Punkte, nach minus 16,4 im Juli. "Die Lage in der deutschen Wirtschaft ist angespannt", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber. "Für die Selbständigen steigt die Gefahr, in einen Abwärtsstrudel zu geraten."

EU-Kommissar Breton hält deutlich höhere Zölle auf chinesische E-Autos für möglich

EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton hält eine Verdoppelung der Einfuhrzölle auf in China hergestellte Elektroautos für möglich. Mit Blick auf die von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigte Wettbewerbsuntersuchung zu chinesischen E-Autos sagte Breton im französischen Fernsehsender LCI, ähnliche Untersuchungen führten "oft zu Zollerhöhungen von zehn auf 20 Prozent". Er wolle den Ergebnissen der Untersuchung aber nicht vorausgreifen.

Von der Leyen stellt Notfallplan für Flüchtlingskrise in Italien vor

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Notfallplan für die Bewältigung der Flüchtlingskrise in Italien vorgestellt. Mithilfe des Zehn-Punkte-Plans, den sie am Sonntag bei ihrem Besuch der Mittelmeerinsel Lampedusa präsentierte, soll die aktuelle Situation bewältigt, sollen die Asylsuchenden besser auf die europäischen Länder verteilt und weitere Massenankünfte von Migranten verhindert werden.

Bidens Sicherheitsberater trifft chinesischen Außenminister

Im Bemühen um den Abbau der bilateralen Spannungen haben sich hochrangige Vertreter der USA und Chinas zu einem zweitägigen Gespräch in Malta getroffen. Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, kam dort nach Angaben Washingtons am Samstag und Sonntag mit dem chinesischen Chefdiplomaten Wang Yi zusammen. "Beide Seiten führten offene, substanzielle und konstruktive Gespräche", erklärte das Weiße Haus. Ein US-Regierungsvertreter sagte, das Treffen am Wochenende habe sich über insgesamt zwölf Stunden erstreckt.

Peking: Chinas Außenminister Wang reist am Montag nach Russland

Chinas Außenminister Wang Yi wird am Montag nach Russland reisen. Wie das chinesische Außenministerium mitteilte, wird sich Wang vom 18. bis 21. September auf Einladung des Sekretärs des Moskauer Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, zu Sicherheitsgesprächen in Russland aufhalten. Es ist ein weiterer hochrangiger Besuch zwischen den beiden verbündeten Ländern, die häufig ihre "grenzenlose" Partnerschaft betonen und die wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit loben.

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.