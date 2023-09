NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eni nach einer Veranstaltung zum Thema alternative Treibstoffe von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine mittelfristigen Kapazitäts- und Margenschätzungen in diesem Geschäft. Von 2025 an wirke sich dies in seinen Schätzungen positiv auf den Gewinn je Aktie aus./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2023 / 17:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003132476

