Hannover (www.anleihencheck.de) - Europäische Staatsanleihen standen am Freitag unter Druck, so die Analysten der Nord LB.Die Renditen 30-jähriger Bunds hätten Mehrjahreshöchststände (2,81%) erreicht.Am Mittwoch dieser Woche stehe die nächste FED-Zinsentscheidung an. Die Renditen von US-Treasuries seien wieder in Richtung ihres mehrjährigen Hochs aus dem August (4,33% +5BP) geklettert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...