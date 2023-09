Das digitale Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Civey hat im Auftrag von neworld eine Online-Umfrage unter 1.000 Unternehmensentscheidern durchgeführt, die über Büroflächen verfügen. Ein Drittel der Unternehmensentscheider geben demnach an, dass ihre angemieteten Büroflächen teilweise leer stehen. Wie die Erhebung weiter zeigt, ist vor allem in Städten und Metropolen der Anteil der Firmen mit ungenutzten Büroflächen hoch. In Gebieten mit einer hohen Bevölkerungsdichte sagen 47%, über keine ...

