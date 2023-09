Original-Research: EQS Group AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu EQS Group AG



Unternehmen: EQS Group AG

ISIN: DE0005494165



Anlass der Studie: Research Report (Update)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 41,26 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker



Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2023. EQS Group AG verzeichnet starkes Interesse an Softwarelösung für Hinweisgeberschutz.

Im Rahmen der Vorstellung ihrer Halbjahreszahlen hat die Gesellschaft ihre bisherige Prognose bestätigt. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum von 15% bis 20%, was einem Umsatz von 71 Mio. EUR bis 74 Mio. EUR entspricht. Das erwartete EBITDA liegt zwischen 9 Mio. EUR und 11 Mio. EUR. Bezüglich der Kennzahl Neu-ARR, die den vertraglich festgelegten, jährlich wiederkehrenden Umsatz repräsentiert, prognostiziert die Gesellschaft ein Volumen von 9 Mio. EUR bis 12 Mio. EUR. Zudem beabsichtigt sie, zwischen 2.000 und 3.000 Neukunden zu gewinnen, wobei der Großteil von diesen im Produktbereich der Hinweisgebersysteme erwartet wird.

Weiterhin hat das Unternehmen vermeldet, dass die österreichische Bundesbeschaffung GmbH (BBG) der EQS Group das Partner-Siegel verliehen hat und ihre digitalen Hinweisgebersysteme in ihr Portfolio aufgenommen hat. Dadurch können 2.550 öffentliche Einrichtungen in Österreich die EQS Integrity Line und das BKMS System nutzen, um den Vorgaben des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes zu entsprechen, das am 25. August 2023 in Kraft getreten ist. Laut dem Management der EQS Group ist damit die EQS Group das einzige Hinweisgebersystem für die BBG. Das Bundesministerium für Justiz in Österreich setzt bereits auf das EQS-System, um Missstände zu melden, und plant den Aufbau einer externen Meldestelle. Die BBG hat alle nötigen Prüfungen abgeschlossen, sodass ihre Kunden IT-Security-Checks und andere Überprüfungen sparen können.



Wir bestätigen unsere Prognose. Wir bleiben zuversichtlich, dass der Umsatz im Jahr 2023 im oberen Bereich der Guidance liegen wird. Unsere Erwartungen belaufen sich auf Umsatzerlöse von 73,20 Mio. EUR für das Jahr 2023. Wir prognostizieren somit weiterhin eine deutliche Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr 2023.



Wir sind zuversichtlich, dass die EQS Group ihre Ziele für das laufende Geschäftsjahr erreichen wird, und auch die mittelfristige Planung des Unternehmens ist gut nachvollziehbar. Mit der nationalen Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie in den europäischen Ländern wird in den kommenden Jahren eine hohe Nachfrage nach Whistleblowing-Software erwartet. Dank des neuen Cockpits mit verschiedenen Software-Modulen wird das Unternehmen in der Lage sein, umfangreiches Up- und Cross-Selling durchzuführen, was zu erheblichen Umsatzsteigerungen pro Kunde führen sollte.

Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass der Megatrend Nachhaltigkeit weiterhin an Bedeutung gewinnen wird und zusätzliche Anforderungen an Unternehmen stellen wird. Hier sieht die EQS Group auch in Zukunft erhebliche Potenziale. Seit Januar 2023 ist die EU-Richtlinie für Nachhaltigkeitsberichte (CSRD) in Kraft, die Tausende von Unternehmen dazu verpflichtet, Berichte gemäß der EU-Taxonomie zu erstellen und im ESEF-Format einzureichen. Dies sollte ebenfalls zu weiteren Umsatzmöglichkeiten führen.



Die EQS Group AG hat ihre EBITDA-Prognose für das Jahr 2023 auf eine Spanne von 9 Mio. EUR bis 11 Mio. EUR festgelegt. Wir gehen davon aus, dass der obere Wert dieser Spanne erreicht wird. Unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 liegt bei einem EBITDA von 10,43 Mio. EUR (VJ: 4,57 Mio. EUR), was einer EBITDA-Marge von 14,2% (VJ: 7,4%) entspricht. Hier zeigt sich die starke Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.



Im Kontext der mittelfristigen Guidance von EQS, die eine EBITDA-Marge von etwa 30% vorsieht, gehen wir davon aus, dass in den kommenden Jahren eine schrittweise Steigerung der Marge erreicht wird. Wir prognostizieren für das Jahr 2024 ein EBITDA von 16,95 Mio. EUR und für das Jahr 2025 ein EBITDA von 23,51 Mio. EUR. Dies entspricht jeweils einer EBITDA-Marge von 19,1% (2024) bzw. 21,8% (2025).



Gegenüber unserer letzten Researchstudie (siehe Studie vom 24.05.2023) bleiben unsere Prognosen unverändert. Durch den turnusmäßigen Roll-Over-Effekt liegt eine neue Kurszielbasis zum 31.12.2024 (bisher: 31.12.2023) vor und eine damit verbundene bewertungsmodellbasierte Kurszielsteigerung. Daher haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 41,26 EUR (bisher: 38,00 EUR) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



