Köln (www.fondscheck.de) - Der August war von einer wieder zunehmenden Besorgnis der Marktteilnehmer vor einer globalen Rezession und steigenden Zinsen geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Growth Fonds (ISIN LU0095335757/ WKN 989614).Hierzu habe beigetragen, dass es beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole keine klaren Aussagen über die zukünftige Notenbankpolitik gegeben habe. Verstärkt worden seien die Sorgen durch die Wachstumsschwäche der chinesischen Wirtschaft sowie durch die Krise des dortigen Immobilienmarktes. Die Hauptaktienmärkte hätten auf breiter Basis nachgegeben, wobei die europäischen Märkte die deutlichsten Verluste aufgewiesen hätten. Nebenwerte hätten sich dabei allgemein schwächer als Standardwerte entwickelt. Der Marktindex der asiatischen Schwellenländer habe wesentlich bedingt durch deutliche Kursverluste am chinesischen Markt ebenfalls nachgegeben. ...

