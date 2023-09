Nach der jahrelangen Talfahrt gehört die Aktie von 1&1 seit Wochen zu den Top-Performern. Der Roaming-Coup mit Vodafone und die Pläne der Bundesnetzagentur, auf eine neue Frequenzauktion zu verzichten, kamen am Markt gut an. Auf das eigene Netz des Konzerns müssen Kunden derweil noch länger warten.So muss 1&1 erneut den Start seines Handynetzes verschieben. Der Hebel soll nun erst im Dezember umgelegt werden und nicht schon Ende September, teilte der Konzern am Montag in Montabaur mit. Ursprünglich ...

