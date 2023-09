(shareribs.com) New York 18.09.2023 - Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longpositionen bei US-Rohstoffen zuletzt deutlich reduziert. Einen Rückgang gab es unter anderem bei Gold und Silber Die Shortpositionen bei Mais nahmen stark zu. Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben spekulative Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen in zwölf in den USA gehandelten Rohstoffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...